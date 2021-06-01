Преступная группа провернула аферу по доставке грузовиков из ЕС на Br175 тыс.

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники столичного управления ГУБОПиК МВД вместе с Оперативной таможней ГТК раскрыли деятельность организованной группы из семи человек, которые, обещая пригнать под заказ из ЕС грузовики, брали деньги, но обязательства не выполняли. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Прошлым летом дальнобойщик из Ульяновска захотел обновить свой тягач. Нашел на популярном российском сайте по продаже авто нужный ему грузовик стоимостью ниже рыночной. Объявление было размещено от имени российской фирмы-посредника, которая переадресовала мужчину в Минск, где работала другая "контора" непосредственно по доставке грузовиков из Европы. Представители организации заверили потенциального покупателя, что авто находится в белорусской столице, он может приехать и осмотреть его лично. Мужчину встретили с поезда, отвезли в гостиницу и дали время отдохнуть с дороги, чтобы потом заняться сделкой. Встречающие были предельно вежливы и обходительны, создавая впечатление работников приличной организации", - рассказали в МВД.

Когда клиент оказался в офисе, выяснилось, что авто на самом деле находится в пункте таможенного оформления на территории Литвы. Увидеть своими глазами его не получилось бы из-за отсутствия у мужчины шенгенской визы. Но минчане заверили российского гостя, что это не проблема: можно перевести литовскому продавцу 10% от стоимости авто и забронировать машину. Мужчине показали подробный обзор с фотографиями и даже vin-номером. Передача денег прошла официально, с заключением договора.

Следующий этап - доставка. Для этого клиента направили в Молодечно, в еще одну фирму, представители которой сами должны были съездить за границу и пригнать грузовик. Там с мужчины взяли оставшиеся 90% его стоимости для расчета с литовским продавцом, все оформили официально и сказали подождать пару дней. Более того, клиенту любезно посчитали его дальнейшие расходы на оплату таможенной пошлины и утильсбора и пообещали помочь с этими процедурами.

"Через несколько дней покупателя действительно пригласили в Минск в пункт таможенного оформления для приемки грузовика. Но на месте оказалось, что это совсем не то авто, которое обещали. Оно было старше, с большим пробегом и в худшем состоянии. С данными из объявления совпадал только vin. И растаможка была в разы больше расчетной, что делало покупку нецелесообразной. Сообщив об ошибке в первоначальных подсчетах и извинившись, "бизнесмены" предложили отправить тягач обратно в Литву, а клиенту вернуть всю сумму. Он согласился", - отметили правоохранители.

Несколько дней после запуска процедуры возврата продавец отвечал на звонки, обещая перевести средства в течение двух недель, но потом перестал выходить на связь. Россиянин понял, что его обманули, и обратился в милицию.

Оперативники установили, что все три фирмы (в Москве, Минске и Молодечно), а также литовский продавец были связаны между собой и действовали согласованно с целью обмана клиентов. "Литовцем" выступал белорус с видом на жительство в соседней стране. Он подыскивал в продаже дешевые грузовики с малым остаточным ресурсом (за 4-7 тыс. евро) и договаривался о покупке, получая от продавца фотографию vin-номера. После этого создавал фейковые объявления о продаже тягачей (за 15-20 тыс. евро) с другими фотографиями и описанием, но используя этот vin. Его подельники в Беларуси специально вводили клиентов в заблуждение, называя суммы утильсбора и растаможки в разы меньше реальных.

Всего в преступной схеме участвовали семь человек в возрасте от 26 до 43 лет из разных регионов Беларуси и Минска. Все они задержаны. В отношении фигурантов УСК по Минску возбудило уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. В ходе проведения обысков у них изъяты деньги в сумме более $28 тыс., оргтехника, сим-карты, флэш-карты, печати, документы о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, использовавшиеся в преступной схеме. Наложен арест на принадлежащие им автомобили (в основном премиум-брендов) на общую сумму около Br500 тыс.

Житель Ульяновска не единственный, кто пострадал от действий злоумышленников. В настоящее время потерпевшими по делу признаны еще два человека, которых обманули таким же способом. Ущерб, нанесенный им троим, составляет около Br175 тыс. Несомненно, в ходе следствия сумма ущерба и количество потерпевших вырастет, так как оперативники ГУБОПиК располагают сведениями еще о более 20 эпизодах преступной деятельности задержанных.

Оперативные мероприятия и следственные действия продолжаются.-0-