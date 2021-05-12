Превышение скорости и опасный обгон: в суд направлено дело об аварии с двумя погибшими под Гродно

12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело о ДТП с двумя погибшими, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры.

Обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, 27-летний мужчина. 22 ноября он за рулем "Ауди" двигался в сторону Гродно. На том участке дороги максимальная скорость движения ограничена 90 км/ч. Водитель разогнался до 104 км/ч и попытался обогнать попутный авто, хотя имел возможность заметить встречный "Фольксваген". Автомобили столкнулись.

В результате аварии погиб пассажир "Фольксвагена" - отец троих детей. Водитель этой машины получил тяжкие телесные повреждения. 24-летняя пассажирка "Ауди", родная сестра обвиняемого, скончалась в тот же день в больнице.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области. Рассматривать его будет суд Гродненского района.-0-