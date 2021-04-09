При аварии под Вороново женщину зажало в салоне

9 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. После ДТП в Вороновском районе спасатели деблокировали женщину-водителя. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Около 17.00 8 апреля в агрогородке Трокели столкнулись ГАЗ и "БМВ". В салоне легкового автомобиля оказалась зажатой женщина-водитель. Требовалась помощь спасателей.

"Через несколько минут отделение пожарной аварийно-спасательной части №1 было на месте. Пострадавшая находилась в сознании и ощущала боль в ноге. Гидравлическими ножницами спасатели вырезали заднюю дверь и домкратом изнутри отогнули водительскую. Затем, опустив сиденье, аккуратно извлекли женщину и помогли бригаде скорой медицинской помощи погрузить ее на носилки", - рассказали в МЧС.

Женщину доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.-0-

Фото МЧС