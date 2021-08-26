При ликвидации ЧС в Гомельской области за полугодие спасены 114 человек

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26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. При ликвидации чрезвычайных ситуаций в Гомельской области в январе - июне этого года спасены 114 человек. Об этом рассказал сегодня на заседании Гомельского облисполкома первый заместитель начальника областного управления МЧС Александр Меркулов, передает корреспондент БЕЛТА.
"В первом полугодии этого года работники МЧС при ликвидации ЧС спасли 114 человек. Предотвращено уничтожение 507 строений, материальных ценностей", - отметил Александр Меркулов.
Всего в области в январе - июне произошло 499 пожаров, во время которых погибли 69 человек. За аналогичный прошлогодний период при подобных обстоятельствах скончались 49 человек. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Петриковском, Речицком, Жлобинском районах.
Каждый факт гибели детально рассмотрен, названы недостатки в профилактике, подчеркнул Александр Меркулов. Он считает, что профилактическая работа требует постоянного совершенствования. Важно тесное взаимодействие всех субъектов профилактики. Основные усилия необходимо направить на то, чтобы повысить интенсивность и качество изучения условий проживания уязвимых категорий граждан, убежден Александр Меркулов.
Анализ показал: 86% всех пожаров с гибелью случились из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе 35 инцидентов - при курении. 73% погибших были пьяны.
77% пожаров с гибелью пришлись на выходные и праздничные дни. С учетом этого откорректированы графики работы смотровых комиссий. "Всего за семь месяцев смотровые комиссии обследовали более 126 тыс. домовладений граждан группы риска. Выявлены технические факторы, которые влияют на безопасность проживания. 94% из них уже устранены", - уточнил первый замначальника. Например, установлено более 11 тыс. автономных пожарных извещателей.
Он добавил, что за последние 10 лет количество пожаров в Гомельской области снизилось на 27%, количество погибших - на 23%.-0-