При лобовом столкновении иномарок в Полоцком районе пострадала 6-летняя девочка

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3 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В ДТП в Полоцком районе ребенок получил травмы и был госпитализирован, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ Витебского облисполкома.
Сегодня днем вблизи д. Экимань Полоцкого района 45-летний водитель Citroen C5 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Opel Astra, за рулем которого находилась 35-летняя женщина. В результате ДТП пострадала 6-летняя девочка.
Госавтоинспекция Витебской области призывает водителей учитывать погодные и дорожные условия, усилить бдительность, соблюдать безопасный скоростной режим.-0-