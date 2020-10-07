При лобовых столкновениях на дорогах Брестской области с начала года погибли 9 человек

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области с начала года при лобовых столкновениях погибли девять человек, сообщили БЕЛТА в группе по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома.

"Водитель выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с другим автомобилем. Или водитель при обгоне столкнулся с транспортным средством. В итоге в больнице оказались все участники аварии, - рассказали в ГАИ. - Информация о таких ДТП в СМИ часто сопровождается фотографиями раскореженных автомобилей и сообщениями, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии либо скончались на месте происшествия".

Одна из таких аварий произошла 4 октября. Около часа ночи 31-летний житель Пружанского района на "Ауди 80" ехал по дороге М12 Кобрин - граница Украины со стороны Малориты в направлении Кобрина. При движении по деревне Петьки Кобринского района на закруглении дороги вправо он потерял управление машиной, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Фиат Мультипла", за рулем которого был 29-летний житель Кобринского района. Оба водителя погибли.

"Согласно статистике, с начала года на территории области произошло 20 лобовых столкновений, в которых девять человек погибли и 23 получили ранения различной тяжести. Самыми аварийными месяцами стали август и сентябрь", - рассказали в ГАИ. Среди районов больше всего таких ДТП произошло в Барановичском и Пинском. Почти во всех случаях избежать столкновения помешало превышение скорости.

Золотым правилом для водителя должно стать выражение: не уверен - не обгоняй. Водителям не следует начинать обгон при плохой видимости на дороге (туман, дождь или снег), а также при недостаточно качественном дорожном покрытии. Никогда не надо думать, мол, сейчас проскочу. Обгоняя, анализируйте дистанцию между вами и водителем встречного автомобиля. За рулем необходимо быть собранным и сконцентрированным. Отвлекаясь на гаджеты, можно не заметить, как вы теряете управление транспортом. На дороге порой все решают секунды.

Если предстоит преодолеть большое расстояние, а вы хотите спать, необходимо найти место для остановки и отдохнуть. Ведь переутомление также приводит к ДТП.

Главное - всегда помнить и соблюдать правила дорожного движения.-0-