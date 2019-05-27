При получении взятки с поличным задержали должностное лицо одного из гродненских предприятий

27 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно с поличным при получении взятки задержали должностное лицо одного из крупных перерабатывающих предприятий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Мужчину 1968 года рождения сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Гродненского облисполкома задержали с поличным в момент получения взятки от представителя коммерческой структуры.

"Должностное лицо относится к руководящему составу одного из крупных перерабатывающих государственных предприятий. В его компетенцию входило заключение договоров поставок запасных частей и комплектующих к технологическому оборудованию", - отметили в пресс-службе. По версии правоохранителей, мужчина за деньги, которые получал от представителя посреднической коммерческой структуры на протяжении нескольких месяцев, обеспечивал положительное решение определенных вопросов. Всего ему было передано более $5 тыс.

Подозреваемый задержан и водворен в следственный изолятор. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки". Также под стражей находится и тот, кто давал взятку должностному лицу.-0-