При пожарах в Дятловском и Вороновском районах погибли два мужчины

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожарах в Дятловском и Вороновском районах Гродненской области погибли два мужчины, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о пожаре жилого дома в деревне Корытница Дятловского района поступила 10 апреля в 4.04 . Огонь уничтожил имущество, перекрытие и кровлю, повреждены стены. При пожаре погиб сын хозяйки дома - мужчина 1970 года рождения, сама женщина госпитализирована с ожогами. Причина пожара устанавливается.

Сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Дворчаны Вороновского района поступило спасателям 10 апреля в 13.59. Там погиб хозяин дома 1947 года рождения, огнем повреждены дрова возле печи. Причина произошедшего также выясняется.-0-