При пожарах в Гомельской области за сутки погибли два человека

2 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области при пожарах погибли два человека, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о первом возгорании поступила спасателям 1 апреля около 20.00. Пожар был в деревянном доме в Хойниках по ул. Настольской. Хозяин дома - 1976 года рождения. Огнем в комнате повреждена входная дверь и дверная коробка. До прибытия работников МЧС пасынок хозяина 2000 года рождения обнаружил обгоревшее тело мужчины 1960 года рождения, который проживал в доме с разрешения хозяина.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем. Возгорание потухло само до прибытия подразделений МЧС.

Почти через два часа в тот же вечер спасателям поступило сообщение о пожаре деревянного дома в городском поселке Лоев по ул. Интернациональной. Огнем уничтожены кровля на 12 кв.м, потолочное перекрытие на площади 6 кв.м, повреждены стены и имущество в доме. В горящей комнате на полу спасатели обнаружили обгоревшую пенсионерку 1951 года рождения. Впоследствии работники скорой помощи констатировали смерть женщины.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваются две версии - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования или нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.-0-