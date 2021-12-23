При пожаре частного дома в Глуске спасли пенсионера

23 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. При пожаре частного дома в Глуске работники МЧС спасли пенсионера. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

"Сообщение о пожаре частного жилого дома в Глуске поступило 22 декабря около 19.35. К моменту прибытия спасателей происходило горение внутри квартиры №1 и кровли дома, создалось плотное задымление. Дом двухквартирный одноэтажный, деревянный", - рассказали в МЧС.

Жена хозяина находилась во дворе. По словам женщины, внутри дома находился хозяин. Мужчина 1963 года рождения, инвалид 1-й группы по зрению, проживает с женой 1958 года рождения. Вторая квартира в доме нежилая.

Спасатели на полу в задымленной квартире обнаружили хозяин квартиры, который не ориентировался в пространстве. Мужчину вывели на свежий воздух. Госпитализация ему не потребовалась.

Фото Могилевского областного УМЧС

В результате пожара частично уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество в квартире №1. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-