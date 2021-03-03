При пожаре частного дома в Речице спасли двух человек

3 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. При пожаре частного дома в Речице спасены два человека, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре на ул. Огородной в райцентре поступило в службу спасения сегодня около 01.37.
По прибытии на место ЧС начальник дежурной смены Сергей Трофимович обнаружил в горящей комнате сожительницу хозяина дома 1941 года рождения. Вместе со старшим спасателем Денисом Ранчинским и прапорщиком внутренней службы Андреем Сомовым вынесли ее на улицу. Женщину осмотрели работники скорой медицинской помощи, ее госпитализировали.
Старший инструктор-спасатель Роман Сурма обнаружил на полу в горящей комнате хозяина дома 1952 года рождения. Его также вынесли на улицу. После осмотра работниками скорой помощи мужчина отказался от госпитализации.
Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждено имущество внутри дома. Причина пожара устанавливается.-0-