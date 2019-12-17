При пожаре дома в Дубровенском районе погиб мужчина

17 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Ночью в Дубровенском районе на месте тушения пожара в доме спасатели обнаружили труп мужчины, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в деревне Рыбалтово поступило сегодня в 2.20. Наблюдалось открытое горение дома, кровля и потолочное перекрытие обрушились.

Хозяйка проживает в Дубровно, на момент возникновения пожара она находилась в городе и не пострадала. Во время тушения пожара спасатели под обрушившимися конструкциями нашли труп мужчины. Его личность устанавливается.

В доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.

По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-