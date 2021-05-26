При пожаре квартиры в Лепеле работники МЧС спасли мужчину

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лепеле при пожаре квартиры работники МЧС спасли мужчину и эвакуировали еще 6 человек, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании в квартире по ул. Витебской в Лепеле поступило 25 мая в 22.45. В результате пожара закопчены стены, потолок, а в комнате повреждены постельные принадлежности. Работники МЧС спасли хозяина квартиры 1971 года рождения, который госпитализирован. Также были эвакуированы шесть человек.

Причина произошедшего устанавливается.-0-