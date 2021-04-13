13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре на участке в Могилевском районе погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, днем 12 апреля на придомовом участке в деревне Шилов Угол Могилевского района хозяева жгли обрубленные сучья деревьев. Часть горящего сука отлетела на расположенную рядом сухую траву, от чего она загорелась. Огонь начал распространяться в сторону дома и на соседний участок, где проживал 80-летний мужчина. Прибывшие сотрудники МЧС в ходе тушения пожара на указанном участке обнаружили тело пенсионера с множественными ожогами.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза погибшего.

Могилевским межрайонным отделом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) УК в отношении супругов, которые развели костер.-0-