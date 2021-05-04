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4 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Бобруйском районе погибла пенсионерка, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Пожар частного жилого дома произошел 3 мая в 22.36 в поселке Дуброва. "По прибытии к месту вызова наблюдалось открытое горение дома, кровля обрушилась, создалось плотное задымление. Со слов соседей, внутри находится человек - хозяйка дома 1963 года рождения. Женщина проживала одна", - рассказали в МЧС. Спасатели обнаружили в комнате обгоревшее тело хозяйки.
В результате пожара уничтожена кровля и веранда, повреждено перекрытие и имущество в доме. Причина случившегося устанавливается.-0-