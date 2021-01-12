При пожаре в Брагине спасли мужчину и эвакуировали его соседку с детьми

12 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в Брагине работники МЧС спасли хозяина квартиры и эвакуировали женщину с двумя детьми, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о горении квартиры в городском поселке поступила в службу спасения 11 января в 18.25. Пожар был в двухкомнатной квартире на первом этаже трехэтажного дома. Здесь жил один неработающий мужчина 1975 года рождения.

На полу в горящей комнате спасатели обнаружили хозяина квартиры и вынесли его на улицу. С термоингаляционной травмой тяжелой степени и термическими ожогами его госпитализировали.

Из верхней сильно задымленной квартиры работники МЧС эвакуировали троих человек: женщину 1986 года рождения и ее дочек 2007 и 2012 года рождения.

Пожар ликвидирован. Огнем повреждено имущество в комнате в горящей квартире. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-