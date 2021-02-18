При пожаре в частном доме в Белыничском районе погибла пенсионерка

18 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в частном доме деревни Малая Мощаница Белыничского района погибла пенсионерка, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 7.50 17 февраля. К моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем, кровля частично обрушилась, создалось плотное задымление. По словам соседей, внутри мог находиться человек - хозяйка дома 1951 года рождения. Женщина проживала одна.

На полу в комнате под обрушившимися строительными конструкциями спасатели обнаружили обгоревшее тело, предположительно, хозяйки дома. "Поиск погибшей был затруднен обрушившимися конструкциями дома, высокой температурой и плотным задымлением", - отметили в МЧС.

В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие, имущество, повреждены стены. Причины случившегося устанавливаются.-0-