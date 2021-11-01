При пожаре в Ганцевичском районе погиб мужчина, его жена в реанимации

1 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе случился пожар в доме, где проживают семь человек. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Информация о возгорании дома в деревне Будча поступила ранним утром 30 октября. При ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 20-летнего мужчины. "По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Очаг возгорания расположен в пристройке к дому, где и найдено тело мужчины", - рассказали в Следственном комитете.

В доме проживает семь человек, в том числе двое маленьких детей. Одному из них четыре года, второму - год. Жена погибшего в тяжелом состоянии доставлена в реанимационное отделение. Жизни и здоровью остальных членов семьи ничего не угрожает.

Следователь со специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области провели осмотр места происшествия. Назначен ряд экспертных исследований, опрошены соседи и родственники пострадавшей семьи.

Ганцевичский РОСК проводит проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.-0-