При пожаре в Гомельском районе спасены 10 человек

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Гомельском районе работниками МЧС спасены 10 человек, в том числе трое детей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасателям 27 декабря в 11.20 поступило сообщение о пожаре по улице Речной в поселке Ченки Гомельского района. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было обнаружено открытое горение квартиры на третьем этаже.

"Работниками МЧС по лестнице с балкона горящей квартиры спасена хозяйка, которая после осмотра медиками с термоингаляционной травмой и ожогами была доставлена в больницу. Также звеном газодымозащитной службы МЧС по лестничной клетке из вышележащих задымленных квартир с использованием масок для спасаемых были выведены на свежий воздух и переданы медикам 9 человек, в том числе трое детей. Одна пожилая женщина с отравлением продуктами горения госпитализирована", - рассказали в пресс-службе.

Пожар ликвидирован спасателями. В результате уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок. Причина устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-