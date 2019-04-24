При пожаре в Горках из-за неосторожности при курении погиб инвалид

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Горках при пожаре в квартире погиб инвалид 1-й группы (опорно-двигательный аппарат), сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании поступило спасателям 23 апреля в 12.01. В результате пожара в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Суворова погиб мужчина 1947 года рождения. Из вышерасположенных квартир эвакуировали 6 человек, из них 3 детей. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

Всего за сутки подразделения МЧС Могилевской области совершили 14 выездов, из них 5 - на тушение пожаров, 3 - на тушение сухой растительности, 6 - на оказание технической помощи. Работники ГЛХУ ликвидировали 2 пожара леса в Бобруйском районе. Возгорания произошли также в Могилеве, Бобруйске, Белыничах и Климовичском районе. Спасены 3 хозяйственных строений и автомобиль.-0-