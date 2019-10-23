При пожаре в Городокском районе погиб мужчина

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре в частном доме в деревне Мишутино Городокского района, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 23.56 22 октября. В огне погиб знакомый хозяйки дома.

Еще двух человек на пожарах в Витебской области удалось спасти. Накануне вечером (сообщение поступило в 18.33) из горящего дома в деревне Богушево Полоцкого района сотрудники МЧС вывели хозяина дома, он госпитализирован. Спасатели выезжали на вызов, поступивший 22 октября в 22.51, в агородок Бигосово Верхнедвинского района - горела квартира. Мужчину спасли, он также находится в больнице.

Причины пожаров устанавливаются.-0-