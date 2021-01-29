При пожаре в Хотимске спасли 180 телят

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29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС спасли 180 телят при пожаре в Хотимске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
"28 января в 10.17 спасателям поступило сообщение о пожаре в телятнике на территории фермы в городском поселке Хотимск Могилевской области. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, происходило горение внутри здания, огонь вырывался на кровлю", - рассказали в пресс-службе.
Спасатели совместно с работниками хозяйства эвакуировали 180 телят в возрасте до года. Пострадавших нет.
Пожар локализован и ликвидирован. В результате огнем повреждены кровля и имущество в телятнике. Причина происшествия устанавливается.-0-