18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в яслях-саду в Минске эвакуированы 74 воспитанника и 20 сотрудников. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 14.50 от работника яслей-сада №362 Минска поступило сообщение о пожаре на втором этаже двухэтажного здания по улице Жудро, 41. Подразделения МЧС прибыли через 5 минут. "На месте происшествия по внешним признакам наблюдался дым средней концентрации из окна на втором этаже. Во время разведки установлено, что в кабинете кастелянши произошло загорание холодильника и имущества на площади 1 кв.м. До прибытия работников МЧС администрацией объекта были эвакуированы 74 воспитанника и 20 работников учреждения", - рассказали в МЧС.

Пожар ликвидирован в 15.00. Причина устанавливается. Предполагаемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки холодильника).-0-