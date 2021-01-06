6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Клецком районе пострадала пожилая женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел 5 января. "В 16.47 спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Звонка Клецкого района. Прибывшие подразделения МЧС увидели открытое горение одноэтажного деревянного дома. Хозяйка 1945 года рождения на момент возникновения пожара находилась в доме, женщина получила термические ожоги", - рассказали в МЧС.
Пенсионерка покинула строение самостоятельно. Бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом "термические ожоги пламенем 12% тела" она доставлена в больницу.
В результате пожара огнем уничтожена крыша, перекрытие, имущество, повреждены стены дома. Причина пожара устанавливается.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, в Минском районе 5 января при розжиге печи получил ожоги мужчина. Инцидент произошел по ул. Речной в агрогородке Новый Двор. "В МЧС в 10.38 поступило сообщение о госпитализации с ожогами гражданина 1984 года рождения, полученными при розжиге печи с использованием ЛВЖ в жилом доме", - сказали в пресс-службе.-0-