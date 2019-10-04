При пожаре в квартире многоэтажки в Гродно эвакуировали 16 человек

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно при пожаре в квартире в жилом доме по улице Поповича были эвакуированы 16 человек, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре спасателям поступило 3 октября в 06.03 утра. Как сообщили в МЧС, из расположенных выше квартир подъезда спасатели эвакуировали 16 человек.

В горевшей квартире огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок. В результате пожара никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.-0-