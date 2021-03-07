7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в квартире в Гомеле спасли двух человек, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

6 марта в 22.17 в МЧС от очевидца поступило сообщение о том, что в Гомеле по улице Свиридова горит квартира. Пожар случился в квартире на седьмом этаже. "По прибытии к месту вызова подразделение МЧС в коридоре на полу обнаружило женщину, а на кровати в горящей комнате - мужчину. Потерпевших спасатели вынесли на улицу. Оба госпитализированы", - рассказали в МЧС.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-