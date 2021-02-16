При пожаре в квартире в Минске эвакуированы 12 человек

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в столичной квартире эвакуированы 12 человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

15 февраля в 23.18 спасателям поступило сообщение о пожаре на четвертом этаже девятиэтажного жилого дома по проспекту Газеты "Звязда" в Минске. Выяснилось, что звонил жилец горящей квартиры.

"Во время проведения разведки в коридоре горящей квартиры спасатели обнаружили мужчину - им оказался муж хозяйки. Пострадавшего вывели из опасной зоны и передали медикам. Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом "отравлением продуктами горения", - рассказали в пресс-службе. - Сильное задымление создавало угрозу для жильцов вышерасположенных квартир. Сотрудники МЧС при помощи масок для спасаемых вывели в безопасную зону семью с двумя детьми и пенсионерку. Всего из дома были эвакуированы 12 человек".

Спасатели ликвидировали пожар. В результате происшествия повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-