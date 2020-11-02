При пожаре в Минске спасен мужчина

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в столичной квартире спасен мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

1 ноября в 17.52 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Кабушкина. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, горение по внешним признакам не наблюдалось.

"Во время разведки было установлено, что на четвертом этаже жилого дома в однокомнатной квартире произошло загорание имущества. Звеном газодымозащитной службы был спасен хозяин. С предварительными диагнозами "термоингаляционная травма, отравление продуктами горения, ожоги" он госпитализирован", - рассказали в пресс-службе.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем повреждено имущество, закопчена квартира.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем. -0-

Фото МЧС