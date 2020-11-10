При пожаре в Минске спасли четырех человек

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Минске работниками МЧС спасены 4 человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сегодня в 03.13 спасателям поступило сообщение об идущем дыме из окна квартиры в городе Минске по улице Калиновского. Когда спасатели прибыли к месту пожара, было обнаружено задымление на седьмом этаже многоэтажного дома.

"В ходе разведки работниками МЧС было установлено, что в одной из комнат произошло загорание постельных принадлежностей. На полу был обнаружен и спасен мужчина, который после осмотра медиками был отравлен в больницу с диагнозом: отравление продуктами горения, термоингаляционная травма, ожоги тела различной степени тяжести. Также из квартиры работниками МЧС были эвакуированы три человека: двое мужчин и женщина", - рассказали в МЧС.

Пожар ликвидирован спасателями. В результате повреждено имущество в жилой комнате, частично закопчена квартира.

Причина устанавливается, рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-