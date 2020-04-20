При пожаре в минской многоэтажке спасли мужчину

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске работники МЧС при пожаре в девятиэтажном доме спасли мужчину, который работал на техническом этаже, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Андреевской поступило сегодня в 10.12. Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, из окна техэтажа шел дым. Как выяснилось, во время демонтажа старых водопроводных труб загорелся утеплитель. Спасатели обнаружили в смотровом окне технического этажа рабочего, он был в сознании. Мужчину вывели на свежий воздух и передали бригаде медиков. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" он был госпитализирован. Эвакуация жильцов дома не потребовалась.

Пожар локализован и ликвидирован. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение противопожарных требований при огневых работах.-0-

Фото Минского городского управления МЧС