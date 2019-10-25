При пожаре в минской многоэтажке в лифте застряла женщина

25 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Во время пожара в минской многоэтажке по улице Богдановича в лифте застряла женщина. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

В третьем подъезде дома загорелся электрощит. Вызов в МЧС поступил около 15.30. "По прибытии к месту происшествия подразделений МЧС наблюдалось задымление на лестничной клетке, происходило горение в электрощитке на пятом этаже. В результате возгорания была заблокирована кабина лифта, там находилась женщина 1954 года рождения. Работники МЧС ее спасли", - рассказали в ведомстве. Кроме того, спасатели эвакуировали четырех жителей дома по лестничным маршам.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в электрощитке.-0-