При пожаре в минском общежитии эвакуированы 400 человек

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске при пожаре в общежитии эвакуированы 400 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 1.37 в МЧС поступило сообщение о загорании в мусороприемной камере на первом этаже двенадцатиэтажного здания общежития №1 филиала БГЭУ "Минский финансово-экономический колледж" по ул. Кульман, 18 в Минске. До прибытия подразделений МЧС в результате сработки системы оповещения из здания эвакуированы 400 человек, из них 1 ребенок", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. В результате загорания закопчен мусоропровод. Причина инцидента - неосторожное обращение с огнем.-0-

Фото МЧС