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8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Минском районе пострадал пенсионер, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Спасателям 7 декабря в 20.24 поступило сообщение о загорании жилого дома по улице Молодежной в деревне Заямочное Минского района. "Когда подразделения МЧС прибыли к месту пожара, было установлено, что жилой дом горит открытым пламенем. Самостоятельно покидая горящий дом, пострадал хозяин, который был доставлен в больницу с ожогами различной степени тяжести", - рассказали в пресс-службе.
Пожар локализован спасателями. В результате повреждены крыша, имущество, стены и потолок в жилой комнате.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. -0-