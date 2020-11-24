24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в многоэтажке в Минске эвакуированы 15 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском городском управлении МЧС.

​Спасателям 23 ноября в 20.43 от соседей поступило сообщение о дыме в подъезде 21-этажного жилого дома по улице Шугаева,11. На место выехали подразделения МЧС. Было установлено, что в коридоре двухкомнатной квартиры на 2-м этаже произошло загорание имущества на площади 10 кв.м.

"Работниками МЧС были спасены 2 человека: хозяйка квартиры 1952 года рождения и ее сожитель 1953 года рождения. Женщину спасатели обнаружили на балконе горящей комнаты, а мужчина находился в бессознательном состоянии на полу в негорящей комнате. Пострадавших госпитализировали с отравлением продуктами горения, ожогами головы и конечностей 1-3 степеней. Из-за сильного задымления с верхних этажей и рядом расположенных квартир эвакуированы 15 человек", - рассказали в МЧС.

Пожар ликвидирован в 21.01. В результате происшествия повреждено имущество в коридоре квартиры на площади 10 кв.м, закопчена квартира.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении пострадавшим мужчиной. -0-