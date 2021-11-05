5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в многоэтажке в Витебске спасли бабушку и внучку, еще троих человек эвакуировали, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сигнал о пожаре в квартире на восьмом этаже по ул.Чкалова спасатели получили 4 ноября в 10.25. По адресу незамедлительно выехали пожарный аварийно-спасательный отряд "Витязь" и другие подразделения МЧС города.

Спасатели спустили и передали медработникам девочку и ее бабушку - хозяйку квартиры, которая, обнаружив загорание, вышла самостоятельно на площадку. Женщину с ожогами лица и рук (10% тела) доставили в медучреждение.

Из других квартир по лестничным маршам эвакуировали еще трех человек.

Работники МЧС ликвидировали пожар. В квартире в жилой комнате повреждено имущество, закопчены стены, потолок.

Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-

Фото МЧС