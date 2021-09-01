При пожаре в Могилеве ночью погиб мужчина

1 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Могилеве погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Сообщение о пожаре в квартире по ул. Габровской поступило 1 сентября в 3.00. По прибытии к месту вызова происходило горение на балконе открытым пламенем. Со слов соседей, в квартире, расположенной на 8-м этаже, может находиться человек.
Спасателями на полу в комнате обнаружен и передан бригаде скорой медицинской помощи хозяин квартиры, мужчина 1971 года рождения, который проживал один. После проведения реанимационных действий констатирована смерть мужчины.
В результате пожара в комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Работниками МЧС из соседней квартиры эвакуированы 3 человека, в том числе 2 ребенка.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-