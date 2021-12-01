При пожаре в Могилеве погиб мужчина

1 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. При пожаре частного дома в Могилеве погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре дома по пер.Торфяному спасателям поступило 30 ноября в 20.06. По прибытии к месту вызова происходило горение внутри строения, из-под кровли шел дым. Со слов соседей, в доме может находиться человек.

Спасателями в комнате обнаружен обгоревший труп хозяина дома - мужчины 1961 года рождения, который проживал один и нигде не работал. Поиск погибшего был затруднен высокой температурой и плотным задымлением.

В результате пожара уничтожено имущество в доме. Причина возгорания устанавливается.-0-

Фото Могилевского областного УМЧС