10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Могилеве спасен пенсионер, сообщили БЕЛТА в МЧС.

9 мая в 23.58 спасателям поступило сообщение о запахе дыма в подъезде по проспекту Витебскому, 20 в Могилеве. По прибытии к месту вызова сотрудниками МЧС горения не наблюдалось, на лестничной площадке присутствовал запах дыма.

"Хозяин квартиры на 3-м этаже, пенсионер 1952 года рождения, проживает один. Работники ПАСЧ-3 Могилевского ГОЧС спасли хозяина квартиры. Мужчина был обнаружен в бессознательном состоянии, вынесен из задымленного помещения и передан медикам. В тяжелом состоянии он госпитализирован", - уточнили в ведомстве.

С вышерасположенных этажей эвакуированы 8 человек. В результате пожара в комнате повреждено имущество, закопчены стены и потолок в квартире. Причина пожара устанавливается.-0-

Фото МЧС