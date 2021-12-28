При пожаре в Могилевском районе погибли два брата

28 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в агрогородке Махово Могилевского района погибли два брата. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор Могилевского областного управления МЧС Ольга Нехороших.

Сообщение о пожаре частного жилого дома по ул. Приозерной поступило в 03.21. Спасателям позвонили соседи. По прибытии сотрудников МЧС дом горел открытым пламенем. Со слов соседей, в доме могли находиться два человека.

"Тела проживавших вместе братьев 1954 и 1956 годов рождения обнаружили под обрушившимися конструкциями, - рассказала старший инспектор. - Поиск погибших был затруднен обрушением строительных конструкций, высокой температурой и плотным задымлением. В результате пожара уничтожен дом. Причина произошедшего устанавливается".

По оперативным данным, в текущем году в регионе при пожарах погибли 103 человека. В большинстве случаев трагедии можно было избежать при соблюдении элементарных правил пожарной безопасности.-0-