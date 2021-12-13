При пожаре в Молодечненском районе спасли двоих человек

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двоих человек спасли работники МЧС при пожаре в Молодечненском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Сегодня в 4.21 спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Радевцы Молодечненского района. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что горит открытым пламенем крыша деревянного одноэтажного дома.

Соседка рассказала, что внутри могут находиться люди. "В доме было задымление средней плотности. В ходе обследования в одной из жилых комнат на диване мы обнаружили спящих мужчину и женщину. Мы разбудили их, укрыли покрывалом и вывели на свежий воздух", - рассказали спасатели.

Хозяин дома, 1982 года рождения, и женщина, проживающая с ним, 1977 года рождения переданы медикам для осмотра. В госпитализации они не нуждались.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств - трещина дымохода.

В результате пожара уничтожена кровля на площади 15 кв.м, повреждено имущество чердачного помещения.-0-