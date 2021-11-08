При пожаре в Несвижском районе сгорело 68 т соломенной сечки

Фото Минского областного УМЧС
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Несвижском районе спасатели ликвидировали загорание соломенной сечки. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.
"7 ноября в 19.53 спасателям поступило сообщение о загорании соломенной сечки вблизи молочно-товарной фермы около деревни Затурья Несвижского района. Прибывшим подразделениям МЧС стало известно, что загорание происходит на площади 200 кв.м в поле", - рассказали в МЧС.
В результате пожара огнем уничтожено 68 т соломенной сечки. Работниками МЧС спасено 55 т. Пострадавших нет.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем, виновные лица устанавливаются.-0-