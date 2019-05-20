При пожаре в Новогрудке спасли двух мужчин

20 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в пятиэтажке в Новогрудке спасли двух мужчин, 8 человек были эвакуированы. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме по улице Мицкевича в Новогрудке спасателям поступило 18 мая около 17 часов. Прибывшие к месту происшествия подразделения МЧС немедленно приступили к поиску людей и ликвидации возгорания на кухне квартиры.

"В одной из комнат на диване спасатели обнаружили 50-летнего хозяина жилища, а в соседнем помещении на кровати - его 52-летнего гостя. С признаками отравления продуктами горения мужчин госпитализировали", - рассказали в управлении МЧС. Из других квартир на третьем, четвертом и пятом этажах эвакуированы 8 человек.

В результате пожара повреждена мебель и имущество в кухне, закопчены стены и потолок. Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Хозяин, со слов соседей, характеризуется посредственно, нередко злоупотребляет спиртными напитками.-0-