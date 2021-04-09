При пожаре в Новогрудском районе погибла пенсионерка

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время пожара жилого дома в деревне Вересково Новогрудского района погибла женщина, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило сегодня ночью около 01.40.

В результате огнем уничтожены кровля, перекрытие и имущество в доме, повреждены стены. Погибла женщина 1934 года рождения - хозяйка дома.

Причины случившегося устанавливаются.

Всего за истекшие сутки в Гродненской области произошло пять пожаров.-0-