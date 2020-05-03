3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в общежитии в Слуцке эвакуировали 93 человека. Такая информация размещена на сайте МЧС Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел 2 мая в 23.12. Работниками МЧС совместно с администрацией объекта эвакуированы 93 человека (из них 20 детей), пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Еще одно происшествие случилось 1 мая в 22.06 в Витебске. Спасателям поступило сообщение о пожаре дома по улице 7-й Суражской. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось горение веранды и задымление из-под кровли жилого дома. На момент возникновения пожара в доме находился 94-летний отец собственника жилища. Спасатели обнаружили пенсионера в комнате на кровати и вынесли на свежий воздух. После осмотра бригадой скорой помощи с предварительным диагнозом отравление продуктами горения мужчина госпитализирован.
Огнем в доме повреждено потолочное перекрытие, стены и имущество. Причина пожара устанавливается.-0-