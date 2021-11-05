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5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Осиповичском районе погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор областного управления МЧС Ольга Нехороших. "За прошедшие сутки в области произошел 1 пожар, который закончился гибелью человека, - отметила Ольга Нехороших. - 4 ноября около 18.00, проезжая мимо д. Караны Осиповичского района, автомобилисты заметили пылающий дом и позвонили по телефону 101. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило горение дома и двух сараев открытым пламенем". Со слов соседей, внутри могли находиться люди. Худшие опасения подтвердились: на полу одной из комнат без признаков жизни обнаружен 44-летний сын хозяина дома. Как выяснилось, жилье использовалось под дачу. Погибший с женой периодически проживали на даче и зарабатывали сбором ягод и грибов. В результате пожара уничтожена кровля и веранда дома. Повреждены стены и имущество внутри. Также уничтожены два сарая. Причина пожара устанавливается.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!