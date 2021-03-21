При пожаре в Пружанском районе спасли мужчину

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники МЧС спасли мужчину при пожаре в Пружанском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сообщение о загорании в жилом доме деревни Загаличи Пружанского района поступило спасателям 20 марта в 20.05. На вызов прибыло отделение пожарного аварийно-спасательного поста, которое установило, что в помещении находится человек. "Ползком, на ощупь, так как не было ничего видно, стали продвигаться по комнатам, - рассказал командир отделения Сергей Пянко. - В четвертом по ходу движения помещении в дверном проеме на полу в бессознательном состоянии обнаружили хозяина дома. Вынесли его на свежий воздух и передали уже находившейся на месте бригаде скорой медицинской помощи".

После осмотра спасенный с диагнозом "отравление продуктами горения" был госпитализирован.

Пожар ликвидирован. В результате огнем повреждена стена в комнате, кровать и постельные принадлежности, закопчены стены и потолок. Причина возгорания устанавливается.-0-