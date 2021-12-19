Фото Минского областного УМЧС
19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Пуховичском районе очевидец спас хозяина дома, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.
18 декабря в 18.40 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Горелец Пуховичского района.
"До прибытия работников МЧС местный житель спас хозяина дома. Мужчина, увидев пожар, через открытую дверь вошел в задымленный дом и на веранде обнаружил спящего на полу человека. Он вывел его на свежий воздух", - говорится в сообщении.
В результате огнем уничтожена крыша, повреждены стены и имущество дома. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-