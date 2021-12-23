23 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. При пожаре в Витебске работники МЧС спасли шесть человек и эвакуировали еще четверых, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном УМЧС.

В 22.07 22 декабря спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Смоленской в Витебске. К месту незамедлительно выехали подразделения Витебского городского отдела по чрезвычайным ситуациям и пожарного аварийно-спасательного отряда "Витязь". Еще на подъезде к дому спасатели увидели густой дым, который шел из окна квартиры на четвертом этаже пятиэтажки. Прибыв на место, работники МЧС услышали крики о помощи, доносившиеся с балкона на пятом этаже. Спасатели разложили автолестницу. На балконе оказались мужчина, трое детей и женщина. Работники МЧС помогли всем спуститься.

Войдя в подъезд, пожарная бригада обнаружила на лестничной клетке третьего этажа плотный дым. Спасатели стучали в каждую квартиру, призывая граждан покинуть жилище. В одной из квартир на пятом этаже они обнаружили дедушку, он был взволнован и не мог самостоятельно покинуть опасную зону. Его успокоили, с помощью маски вывели на свежий воздух и передали медикам, в госпитализации он не нуждался. С верхних этажей работники МЧС эвакуировали еще четверых.

Параллельно спасатели проникли внутрь горящей квартиры и ликвидировали возгорание. Как выяснилось позже, там проживает семья, которая смогла покинуть жилище самостоятельно. В результате пожара в квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - короткое замыкание электрической проводки.-0-