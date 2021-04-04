При пожаре в Витебском районе подростки спасли мужчину

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском районе компания подростков спасла на пожаре мужчину, сообщили БЕЛТА в МЧС.

3 апреля в 23.40 спасателям поступило сообщение о загорании дома в городском поселке Яновичи Витебского района. По прибытии наблюдалось открытое горение дома, произошло частичное обрушение кровли. На момент возникновения пожара внутри дома находился его хозяин, 42-летний мужчина, который нигде не работал и проживал один.

В это время мимо жилого дома проходили трое молодых людей, жители данного населенного пункта. Увидев задымление из-под кровли строения, они побежали к нему, открыли дверь и обнаружили на полу веранды мужчину. После чего они вынесли пострадавшего на улицу и позвонили в службу спасения.

Пожар локализовали прибывшие к месту сообщения спасатели. Огнем в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-