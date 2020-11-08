При пожаре в жилом доме в Дзержинском районе погиб мужчина

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8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о возгорании в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома в деревне Новинка Дзержинского района поступило 7 ноября в 4.34. На месте происшествия обнаружен погибший 35-летний гражданин, неработавший.
Сотрудники МЧС из соседних квартир спасли четырех человек, в том числе двоих детей. В госпитализации они не нуждаются.
Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-