При пожаре в жилом доме в Дзержинском районе погиб мужчина

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о возгорании в квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома в деревне Новинка Дзержинского района поступило 7 ноября в 4.34. На месте происшествия обнаружен погибший 35-летний гражданин, неработавший.

Сотрудники МЧС из соседних квартир спасли четырех человек, в том числе двоих детей. В госпитализации они не нуждаются.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-